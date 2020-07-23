Воспитанник Баварии стал одноклубником Яремчука, Безуса и Пластуна

Бельгийский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании хавбека Никласа Дорш с Хайденхайме.

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Контракт новичка "буйволов" рассчитан на 4 года, сумма трансфера составила 3,5 млн евро. Дорш воспитывался в академии Баварии, однако за первую команду мюнхенцев провел только один матч. В 2018 году немец перешел в Хайденхайм, где стал настоящим лидером. Скромный клуб едва не пробился в Бундеслигу, проиграв в плей-офф Вердеру по правилу гостевого гола. В течение кампании Дорш сыграл 36 матчей, отличился одним голом и 5 ассистами.

Напомним, Гент Яремчука, Безуса и Пластуна занял второе место чемпионата Бельгии, получив право на квалификацию Лиги чемпионов.

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