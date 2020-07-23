toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Бельгия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Воспитанник Баварии стал одноклубником Яремчука, Безуса и Пластуна

10:19 - Читати українською
Воспитанник Баварии стал одноклубником Яремчука, Безуса и Пластуна
Никлас Дорш / Сайт Гента

Гент усиливает состав, готовясь к выступлениям в квалификации Лиги чемпионов.

Бельгийский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании хавбека Никласа Дорш с Хайденхайме.

Пластун заработал пенальти, но Гент уступил Лиону в товарищеском матче

Контракт новичка "буйволов" рассчитан на 4 года, сумма трансфера составила 3,5 млн евро. Дорш воспитывался в академии Баварии, однако за первую команду мюнхенцев провел только один матч. В 2018 году немец перешел в Хайденхайм, где стал настоящим лидером. Скромный клуб едва не пробился в Бундеслигу, проиграв в плей-офф Вердеру по правилу гостевого гола. В течение кампании Дорш сыграл 36 матчей, отличился одним голом и 5 ассистами.

Напомним, Гент Яремчука, Безуса и Пластуна занял второе место чемпионата Бельгии, получив право на квалификацию Лиги чемпионов.

10 самых дорогих трансферов лета – некоторые имена вас удивят

blog_ava
Луческу вчера прилетел в Киев, – СМИ
09:46
2176
Теги
Трансферы Бавария Бавария Гент Гент Германия Бельгия Никлас Никлас Дорш Хайденхайм Хайденхайм
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
50
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук