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Пластун заработал пенальти, но Гент уступил Лиону в товарищеском матче

22 июля 23:05 - Читати українською
Пластун заработал пенальти, но Гент уступил Лиону в товарищеском матче
Гент – Лион – 2:3

Гент в товарищеском матче уступил Лиону. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Гент – Лион – 2:3

Голы: Ньянгбо, 34 (п), Де Брейн, 74 (п) – Экамби, 21 Траоре, 42, Бард, 49

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Лион, который готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса, проэкзаменовал Гент, для которого нынешний сезон давно завершен.

В стартовом составе бельгийцев появился только один из трех украинских легионеров – Игорь Пластун. Именно благодаря усилиям защитника Гент забил свой первый гол. Украинец заработал пенальти, который четко реализовал Ньянгбо.

В конце концов, класс Лиона сказался – французы одержали победу со счетом 3:2, позволив бельгийцам забить только с пенальти (второй реализовал Де Брейн).

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Теги
Гент Гент Бельгия Украинцы за рубежом Товарищеские матчи Игорь Игорь Пластун Лион Лион
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