Вихованець Баварії став одноклубником Яремчука, Безуса і Пластуна

Бельгійський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання хавбека Нікласа Дорша з Хайденхайма.

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Контракт новачка "буйволів" розрахований на 4 роки, сума трансферу склала 3,5 млн євро. Дорш виховувався у академії Баварії, однак за першу команду мюнхенців провів лише один матч. У 2018 році німець перейшов у Хайденхайм, де став справжнім лідером. Скромний клуб ледь не пробився в Бундеслігу, програвши в плей-офф Вердеру за правилом гостьового гола. Упродовж кампанії Дорш зіграв 36 матчів, відзначився одним голом та 5 асистами.

Нагадаємо, Гент Яремчука, Безуса і Пластуна посів друге місце чемпіонату Бельгії, отримавши право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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