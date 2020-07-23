toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Бельгія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Вихованець Баварії став одноклубником Яремчука, Безуса і Пластуна

10:15 - Читать на русском
Вихованець Баварії став одноклубником Яремчука, Безуса і Пластуна
Ніклас Дорш / Сайт Гента

Гент підсилює склад, готуючись до виступів у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Бельгійський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання хавбека Нікласа Дорша з Хайденхайма.

Пластун заробив пенальті, але Гент поступився Ліону в товариському матчі

Контракт новачка "буйволів" розрахований на 4 роки, сума трансферу склала 3,5 млн євро. Дорш виховувався у академії Баварії, однак за першу команду мюнхенців провів лише один матч. У 2018 році німець перейшов у Хайденхайм, де став справжнім лідером. Скромний клуб ледь не пробився в Бундеслігу, програвши в плей-офф Вердеру за правилом гостьового гола. Упродовж кампанії Дорш зіграв 36 матчів, відзначився одним голом та 5 асистами.

Нагадаємо, Гент Яремчука, Безуса і Пластуна посів друге місце чемпіонату Бельгії, отримавши право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують

blog_ava
Блохін: Зірки в Динамо є, але на полі їх не знайти
08:00
2611
Теги
Трансфери Баварія Баварія Гент Гент Німеччина Бельгія Ніклас Ніклас Дорш Хайденхайм Хайденхайм
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
54
хв
Інгулець
17:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук