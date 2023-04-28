"Поиски нового тренера сборной Украины? Это вопиющая ситуация, которая описывает все теперешнее кризисное состояние украинского футбола. Вряд ли можно серьезно оценивать команду, главный тренер которой возглавляет еще две. Мы хотели войти в какую-то историю и вошли, только не через ту дверь и не в тот параграф, в который мечтали.

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Поэтому, если летом назначат Реброва и станет известно, что обо всем было договорено, просто ждали, то ок. Если нет, и Ребров не возглавит сборную, то это будет просто классической украинской ситуацией. У нас постоянно с назначением тренеров в сборной какие-то веселые карусели", – отметил Фоззи в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что после ухода Александра Петракова с поста главного тренера сборной Украины национальная команда до сих пор не имеет наставника. На поединок отбора Евро-2024 против Англии команду выводил Руслан Ротань, который параллельно работает в Александрии и молодежной сборной Украины U-21.

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