"Пошуки нового тренера збірної України? Це кричуща ситуація, яка описує весь теперішній кризовий стан українського футболу. Навряд чи можна серйозно оцінювати команду, головний тренер якої очолює ще дві. Ми хотіли увійти до якоїсь історії і увійшли, тільки не через ті двері і не в той параграф, в який мріяли.

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Тому, якщо влітку призначать Реброва і стане відомо, що про все було домовлено, просто чекали, то ок. Якщо ні, і Ребров не очолить збірну, то це буде просто класичною українською ситуацією. У нас постійно із призначенням тренерів у збірній якісь веселі каруселі", – зауважив Фоззі в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що після відходу Олександра Петракова з посади головного тренера збірної України національна команда досі не має наставника. На поєдинок відбору Євро-2024 проти Англії команду виводив Руслан Ротань, який паралельно працює в Олександрії та молодіжній збірній України U-21.

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