Президент УАФ Андрей Павелко сделал заявление относительно выступления сборной Украины в отборе к Евро-2024 и молодежной сборной Украины на Евро-2023.

"Национальная сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Спасибо Министерству молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации. Далее привожу текст полученного от Министерства письма:

Украина в отборе на Евро-2024: Минмолодежьспорта дало окончательный ответ относительно позиции "сине-желтых"

"Учитывая решение Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых будут участвовать и белорусские команды.

В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов связанных с дальнейшим участием в соревнованиях должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодежьспорта", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Минмолодежьспорта приняло решение о запрете украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. К слову, сборная Украины уже успела стартовать в отборе на Евро-2024, проиграв в первом матче Англии (0:2). В июне "сине-желтые" проведут еще два поединка в своей группе: с Северной Македонией и Мальтой.

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