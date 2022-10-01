К отчетному матчу команды подошли в статусе аутсайдеров, не одержав ни одной победы за четыре стартовых тура. Во время международной паузы клубы нашли усиление. Ворскла подписала Владлена Юрченко, а Ингулец – Романа Пидкивку, Андрея Кухарука и Даниила Кравчука. Все, кроме Кравчука, получили место в стартовых составах.

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Отдельно несколько слов о Пидкивке, который почти три года не играл в УПЛ. Возвращение голкипера получилось неудачным. Уже на старте поединка он получил повреждение в моменте, когда дважды спас Ингулец от пропущенного мяча. Роман попытался остаться в игре, но был вынужден попросить замену. Даниилу Кучеру пришлось вступать в игру уже на 17-й минуте.

Сама игра не радовала зрелищем. Ингулец вообще за весь первый тайм не нанес ни одного удара хотя бы в сторону ворот соперника. Ворскла преобладала, но не на много – только две попытки. Полтавчане взяли свое благодаря эффективности. Оба удара были в створ, один из них – результативный. Марлисон и Степанюк укротили мяч в пределах чужой штрафной. Руслан сбросил на Олейника, а Денис открыл счет.

После перерыва мало что изменилось. Разве прибавилось грубости. Как следствие, посыпались желтые карточки, а Игорь Пердута даже заработал удаление. Правда, ситуация была не столь однозначной. Защитник Ворсклы упал в борьбе с Одарюком. Повтор показал, что футболисты держали друг друга. VAR на этой игре не работал, поэтому отменить красную для Пердуты не было даже теоретической возможности. В большинстве Ингулец забрал инициативу. Помог выход Ситало. Артем даже забил, но прежде сфолил против Ризныка.

Дебютная победа в сезоне позволила Ворскле увеличить свой очковый запас до четырех пунктов и временно подняться на 11 место в турнирной таблице. Ингулец остается предпоследним.