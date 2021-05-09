"В последнее время мы много слышим о Минае, но мало в этом футбольного. Команда прощается с Премьер-лигой, поэтому и настроение у нее может быть соответствующим.

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А вот Ворскла еще имеет шансы на попадание в еврокубковую зону. Да, не все зависит от полтавчан, но свою победу в Ужгороде они добудут. Правда, эта победа не позволит им выступить в Европе, учитывая мои подсчеты", – сказал Вирт в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Ворскла перед последним туром идет в турнирной таблице УПЛ шестой, имея в своем активе одинаковое количество очков с Десной.

Минай – Ворскла, Мариуполь – Десна и ещё три матча УПЛ. Анонс