"Удивил ли меня выход Колоса в еврокубки? Команда Руслана Костышина была все время рядом с этой зоной, но большей неожиданностью стало то, что ниже оказалась Десна.

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Команда Александра Рябоконя вообще должна была бороться за третье место с луганской Зарей.

Кто в результате будет выше – Десна или Ворскла? По календарю Ворскла играет с Минаем, Десна с Мариуполем. На первый взгляд, полтавчанам должно быть легче. Но у закарпатцев может появиться дополнительная мотивация хлопнуть дверью перед тем, как покинуть УПЛ. В любом случае во всех оставшихся матчах сезона ожидаю интересную и зрелищную игру", – сказал Бабич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Десна перед последним туром идет в турнирной таблице УПЛ пятой, имея в своем активе одинаковое количество очков с Ворсклой.

Минай – Ворскла, Мариуполь – Десна и ещё три матча УПЛ. Анонс