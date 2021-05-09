В рамках 26-го тура УПЛ Минай принимает Ворсклу, Мариуполь встретится с Десной, Александрия сыграет с Зарей, СК Днепр-1 проведёт поединок с Рухом, а Львов – с Олимпиком. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Минай – Ворскла

Один из двух ключевых матчей дня. Минаю, однако, в нём уже ничего не нужно – закарпатцы бесславно вылетели из элиты, запомнившись лишь скандалом с невыходом на поле в предыдущем туре. С большой вероятностью клуб вообще исчезнет, ​​ведь СНБО наложила на владельца санкции. Лидеры уже рвут контракты или неожиданно травмируются, а источники различных журналистов слишком часто сообщают, что Первой лиги у "лисов" не будет. В таких условиях не верится, что футболисты напоследок смогут "хлопнуть дверью", но Ворскле расслабляться рано.

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Во-первых, Минаю уже нечего терять, а отсутствие концентрации в матче с этим коллективом вполне может завершиться счётом 1:3, как у Десны. Во-вторых, сами полтавчане в последнее время далеки от идеала – в трёх последних турах они дважды проиграли крупно (0:3 с Колосом, 1:5 от Динамо), а с Десной в битве за еврокубки полтавчане расписали ничью. Между тем, Ворскле критически необходимо побеждать – они уступают ковалёвцам и северянам, находясь на шестом месте.

Таким образом, Ворскле сегодня любой ценой нужно обойти Десну именно по очкам. Подопечные Александра Рябоконя вряд ли проиграют Мариуполю, поэтому полтавчанам необходимо побеждать Минай. И молиться на азовцев.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кожанов, Милевский (оба под вопросом), Нуриев – Цитаишвили, Пердута

Дисквалифицированы: Якубу (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Минай – Ворскла

Минай: Попович – Малепе, Лопирёнок, Матич, Сакив – Снижко, Хахлёв – Бойко, Пиняшко, Багайоко – Угочукву

Ворскла: Ризнык – Сапай, Чеснаков, Яворский, Кане - Скляр, Пуцлин, Тилль, Луизао - Степанюк, Кулач

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Минай несколько раз неплохо огрызнулся моментами, играя против Шахтера без разминки и группы лидеров, поэтому сегодня закарпатцы могут надеяться даже на случайный гол. Кстати, в поединке первого круга они расписали ничью с полтавчанами на выезде – 1:1.

Впрочем, в осечку Ворсклы не верится. Слишком большая разница в результатах и ​​уровне футбола обеих команд – и слишком важен этот матч для полтавчан. Кроме того, Николаю Цымбалу банально никем усилить игру по ходу встречи. Подопечные Юрия Максимова должны одержать победу.

Мариуполь – Десна

Этот матч однозначно включат на своих телефонах тренеры и запасные игроки Ворсклы. Для полтавчан его результат критически важен: прямо сейчас Десна идёт пятой, замыкая зону путевок в Лигу конференций, но преимущество северян держится исключительно на дополнительных показателях – по очкам же команды имеют равенство. Проблема черниговцев заключается в том, что ворскляне вряд ли проигрывают Минаю, а с большой вероятностью они ещё и выиграют. Таким образом, в Мариуполе подопечным Александра Рябоконя тоже нужно побеждать.

Это не так трудно, если взглянуть на последние результаты азовцев. В предыдущем туре они отобрали очки у резервистов Динамо, но до того команда выиграла всего один из одинадцати матчей – причем в нём произошла перестрелка с тремя пропущенными голами от Ингульца. К тому же, сегодня Мариуполю ничего не нужно в турнирном плане, ведь коллективу удалось сохранить прописку в УПЛ.

Впрочем, с подопечными Остапа Маркевича есть несколько неприятных загвоздок. Во-первых, сегодня они проведут последний из четырёх домашних матчей в сезоне – до сих пор команда не могла порадовать фанатов победой в родных стенах. Конечно же, хозяева хотят исправить этот недостаток. Во-вторых, Мариуполь демонстрирует довольно неплохой футбол, работая в высоком темпе с хорошим количеством моментов – ему просто не хватает целостности и кадровой глубины. При этом Десна не знает побед уже в четырёх матчах подряд, проиграв двум аутсайдерам и расписав ничью с Колосом и Ворсклой.

Проблема северян кроется в кадровой катастрофе. Команда потеряла Белошевского и Будковского, а форма Тотовицкого пока остаётся под вопросом – он должен быть готов ещё в среду, но на поле Андрей не вышел. Без этих футболистов атака Десны еле дышит. Подопечные Александра Рябоконя не забили уже более 10 ожидаемых голов, хотя в последних пяти турах команда не забила лишь один раз – спасали стандарты.

Словом, у северян есть характер, но проблемы с реализацией могут выйти боком, если азовцы начнут "сушить" игру.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сикан – Тотовицкий (под вопросом), Будковский

Дисквалифицированы: Танковский, Топалов (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Десна

Мариуполь: Гальчук - Кирюханцева, Быков, Чоботенко, Стасюк – Мишнёв, Чех – Кащук, Бондаренко, Очеретько – Кулаков

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Имереков, Сухоцкий – Домбровский, Огиря – Калитвинцев, Гуцуляк, Картушов – Дегтярев

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

У Мариуполя в последнее время возникали огромные проблемы с креативной составляющей. Наиграть на нечто большее, чем один гол, азовцам не удавалось – а в битве против крепкой обороны Десны отличиться будет ещё труднее. Тем более, без Топалова и Танковского.

Северяне явно сильнее, но они потеряли слишком много лидеров и склонны к расточительству. Впрочем, в предыдущих турах это не мешало забивать голы и добывать необходимый результат, поэтому сегодня стоит ставить на тяжёлую победу гостей.

Заря – Александрия

Далее следуют матчи, в которых никто ничего не решает. Самый интересный из них проведут в Запорожье, где Заря принимает Александрию. Луганчане посреди недели завоевали бронзу и могут спокойно готовиться к финалу Кубка Украины, поэтому сегодня от Виктора Скрипника можно ожидать серьезную ротацию – гго команда не имеет права подойти к матчу с Динамо, имея за плечами три игры за семь дней в конце сезона.

Единственной мотивацией александрийцев на эту встречу может выступать "прощальный концерт". Очевидно, мы ещё много лет не увидим Владимира Шарана на тренерской скамейке "желто-чёрных", а у большей части лидеров его команды завершаются контракты – впрочем, "концерт" футболисты уже дали с Шахтером перед собственными фанатами. Теперь же мотивация нулевая, что подтверждается и последними турами УПЛ – оставшись без шансов на еврокубки, они проиграли Руху, Колосу и Львову.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шевченко – Пашаев, Третьяков, Лучкевич (все – под вопросом), Бухал, Гордиенко, Ситало

Дисквалифицированы: Вернидуб (Заря)

Ориентировочные составы на матч Заря – Александрия

Заря: Василь – Руфати, Цвек, Иванисеня, Циганикс – Казаков – Хомченовский, Юрченко, Гринь – Шахаб, Сайядманеш

Александрия: Панькив – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Стецьков – Банада, Дрышлюк – Шастал, Ковалец, Вантух – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Александрия явно не проявляет желания напрягать силы в последних турах, а у Зари выйдет очень ослабленный состав. Вряд ли в таких условиях можно говорить о какой-то победе. Ничья всех устроит.

СК Днепр-1 – Рух

Команды не имеют никаких турнирных задач – днепровцы не смогут подняться в еврокубки, а львовяне уже не вылетят. Впрочем, более мотивированными на победу должны быть хозяева, которые в последних пяти турах выиграли лишь у Миная – Динамо, Шахтер и Заря легко били "спортклубовцев", а Колос расписал с ними ничью. Кроме того, можно отдать должок Руху за разгром в поединке первого круга, в результате которого подопечные Игора Йовичевич отправились зимовать на позорной последней позиции в таблице. В конце концов, любой команде хочется завершить сезон на мажорной ноте – тем более, когда речь идет о домашнем матч.

Для Руха победа над СК Днепр-1 в декабре стала дебютной в элите, но весну коллектив Ивана Федыка провёл уверенно. Беспроигрышная серия львовян насчитывает уже шесть матчей – четыре из них "желто-чёрные" выиграли. По ожидаемым очкам львовяне вообще должны идти на восьмой позиции – они там и завершат, если одержат победу на Днепр-Арене. Возможно, команда вообще станет седьмой, что можно считать грандиозным успехом, но имеют ли на это силы футболисты? Четыре матча за неделю выдержать трудно даже грандам. Впрочем, у днепровцев календарь тоже был тяжёлым.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Игнатенко, Тейлор – Стаменкович

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Рух

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов, ди Франко – Чуже, Булеца, Цуриков – Довбик

Рух: Бандура – Гагун, Белый, Зец, Мысык – Мартынюк, Карасюк – Бойчук, Борячук, Климчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обе команды очень уставли, при этом в обороне они понесли серьёзные кадровые потери. СК Днепр-1, конечно, мощнее выглядел весной, уступив только сильнейшим соперникам, но Рух по своей организации очень прибавил.

В этой встрече победит тот, кто больше этого хочет. У СК Днепр-1 мотивации и сил немного больше.

Львов – Олимпик

Львов под руководством Анатолия Бессмертного выдал отрезок в пять матчей без поражений, причем четыре из них "горожанам" удалось выиграть. Вследствие такого рывка вверх "сине-золотые" обеспечили себе прописку в УПЛ и даже получили шансы зацепиться за седьмую позицию – вот только сил и мотивации у команды явно уже не хватает. В последнем туре, в поединке против Ингульца львовяне создали аж один момент, большую часть встречи потратив на позиционную борьбу и фолы. Отчасти это связано и с перебором по забитым голам и очкам, после которого обязательно наступает спад результатов.

"Горожанам" трудно найти мотивацию, а вот у Олимпика присутствует ярко выраженное желание завершить сезон любой ценой. Дончане после скандальной победы над Зарей продолжили своё падение, проиграв два матча подряд – не помог даже приход Романа Санжара. Новый коуч после разгрома от Руха за 26 минут сумел только уколоть подопечных за слабые навыки игры в обороне, не выразиив оптимизма касательно улучшению результатов. Обидно, ведь Олимпик неплохо работает в атаке и страдает лишь от дисбаланса. С теми же футболистами Игорь Климовский добивался гораздо большего.

Кадровая ситуация

Травмированные: Брикнер, Махмутович (оба под вопросом) – Цимбалюк, Каргбо

Дисквалифицированы: Казаускас (Львов)

Ориентировочные составы на матч Львов – Олимпик

Львов: Ильющенков – Бусько, Романчук, Миуби, Грисьо – Довгий, Чирьяк – Ременяк, Альваро, Эрнест – Ныч

Олимпик: Кичак – Пасич, Векляк, Драме, Лебеденко – Бабенко – Чогадзе, Политыло, Таллес, Тейшейра – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Гостям эта встреча явно не нужна. Ужасную серию поражений они оборвали не так давно, а сейчас необходимо уйти в отпуск и разобраться с контрактами и кадровой комплектацией на следующий сезон. Олимпику сейчас не до футбольного поля. Львов же, несмотря на усталость, выглядит сильнее, да ещё и может в середину таблицы запрыгнуть.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным результатом кажется победа "горожан".

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