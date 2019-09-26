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Ворскла U-21 обыграла Шахтер несмотря на гол Сикана и возглавила молодежное первенство

23:41 18 Читати українською
Ворскла U-21 обыграла Шахтер несмотря на гол Сикана и возглавила молодежное первенство
Шахтер U-21 – Ворскла U-21 – 1:3 / фото ФК Шахтер

Ворскла U-21 на выезде победила Шахтер (3:1) в матче 9-го тура молодежного первенства и возглавила турнирную таблицу.

Чемпионат Украины U-21, 9-й тур

Шахтер U-21 – Ворскла U-21 – 1:3

Голы: Сикан, 90+2 – Стрижак 5, пен., Галата 40, Козыренко, 58

Ворскла U-21 на выезде переиграла Шахтер. Полтавчане вышли вперед в счете уже на 5-ой минуте благодаря голу Стрижака с пенальти. До перерыва Галата удвоил преимущество Ворсклы, а во второй половине Козыренко сделал счет разгромным. Чемпион мира U-20 Сикан в компенсированное время отличился голом престижа, но на большее "горняки" не смогли. Добавим, что летний новичок Шахтера Витао провел на поле полный матч.

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Благодаря этой победе Ворскла U-21 набрала 22 очка и возглавила турнирную таблицу молодежного первенства, Шахтер занимает второе место, имея в активе 19 пунктов и игру в запасе. Интересно, что Динамо U-21 имеет 18 очков, но имеет две игры в запасе.

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