Ворскла U-21 переграла Шахтар попри гол Сікана та очолила молодіжну першість

Ворскла U-21 на виїзді перемогла Шахтар (3:1) в матчі 9-го туру молодіжної першості та очолила турнірну таблицю.

Чемпіонат України U-21, 9-й тур

Шахтар U-21 – Ворскла U-21 – 1:3



Голи: Сікан, 90+2 – Стрижак 5, пен., Галата 40, Козиренко, 58

Ворскла U-21 на виїзді переграла Шахтар. Полтавці вийшли вперед в рахунку вже на 5-ій хвилині завдяки голу Стрижака з пенальті. До перерви Галата подвоїв перевагу Ворскли, а в другій половині Козиренко зробив рахунок розгромним. Чемпіон світу U-20 Сікан у компенсований час відзначився голом престижу, але на більше "гірники" не спромоглись. Додамо, що літній новачок Шахтаря Вітао провів на полі повний матч.

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Завдяки цій перемозі Ворскла U-21 набрала 22 очки та очолила турнірну таблицю молодіжної першості, Шахтар посідає другу сходинку, маючи в активі 19 пунктів та гру в запасі. Цікаво, що Динамо U-21 має 18 очок, але має ще дві гри в запасі.

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