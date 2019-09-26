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Шахтер прибыл в Харьков на матч с Ворсклой – в заявке "горняков" отсутствует двое игроков основы

21:30 79 Читати українською
Шахтер прибыл в Харьков на матч с Ворсклой – в заявке "горняков" отсутствует двое игроков основы
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер огласил заявку на матч 9-го тура УПЛ против Ворсклы.

 

Шахтер прибыл в Харьков с 20 игроками. Отметим, что с командой не прилетели основные правые защитники Сергей Болбат и Богдан Бутко, а также форварды Андрей Борячук и Даниил Сикан, сообщает официальный сайт дончан. Зато возможность может получить бразильский защитник Додо.

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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондар, Исмаили.

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Дентиньо.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Напомним, что матч Шахтер – Ворскла состоится уже завтра, 27 сентября, начало в 19:00.

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