Шахтер прибыл в Харьков на матч с Ворсклой – в заявке "горняков" отсутствует двое игроков основы

Донецкий Шахтер огласил заявку на матч 9-го тура УПЛ против Ворсклы.

Шахтер прибыл в Харьков с 20 игроками. Отметим, что с командой не прилетели основные правые защитники Сергей Болбат и Богдан Бутко, а также форварды Андрей Борячук и Даниил Сикан, сообщает официальный сайт дончан. Зато возможность может получить бразильский защитник Додо.

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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондар, Исмаили.

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Дентиньо.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Напомним, что матч Шахтер – Ворскла состоится уже завтра, 27 сентября, начало в 19:00.

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