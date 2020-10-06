ПЦР-тесты нескольких игроков клуба, которые были сданы после матча 5-го тура УПЛ против Олимпика, оказались положительными, сообщает пресс-служба Александрии.

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"Сейчас ФК Александрия принимает все необходимые меры. Команда в полном составе ушла на самоизоляцию. Тренеры и сотрудники клуба в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование, после чего будут определены дальнейшие действия", – говорится в сообщении на официальном сайте Александрии.

Напомним, ранее у Шахтера было зафиксировано два случая коронавируса – COVID-19 обнаружили у Тараса Степаненко и Андрея Пятова. Болезнь не обошла стороной и сборную Украины: её выявили у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива (игрок Александрии), а также повара команды Любомира Тошича.

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