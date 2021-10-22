Тренерский штаб Ворсклы во главе с Юрием Максимовым получил неприятную головную боль накануне центрального матча 12-го тура УПЛ.

В Ворскле обнаружили четыре положительных теста на коронавирус, утверждает Футбол NEWS . Имена больных пока остаются неизвестными.

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Стоит заметить, что предыдущий тур против Александрии (2:1) из-за повышенной температуры пропускали несколько футболистов. В частности, в том матче не участвовали Давид Пуцлин, Владимир Чеснаков, Валерий Бондаренко и Владислав Вакула.

Уже завтра, 23 октября, на команду Юрия Максимова ожидает домашний поединок против Шахтера. В случае победы полтавчане смогут обойти "горняков" и выйти на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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