Тренерський штаб Ворскли на чолі з Юрієм Максимовим отримав неприємний головний біль у зв'язку із сумнозвісною хворобою напередодні центрального матчу 12-го туру УПЛ.

У Ворсклі виявили чотири позитивні тести на коронавірус, стверджує Футбол NEWS. Імена хворих наразі залишаються невідомими.

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Варто зауважити, що попередній тур проти Олександрії (2:1) через підвищену температуру пропускали кілька футболістів. Зокрема, у тому матчі не брали участь Давід Пуцлін, Володимир Чеснаков, Валерій Бондаренко і Владислав Вакула.

Вже завтра, 23 жовтня, на команду Юрія Максимова очікує домашній поєдинок проти Шахтаря. У разі перемоги полтавці зможуть обійти "гірників" та вийти на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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