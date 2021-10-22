Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 12-го тура украинской Премьер-лиги.

В течение трех дней пройдут восемь матчей, но лишь на двух из них будет использоваться система VAR, сообщает официальный сайт УАФ .

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22 октября

Десна – Александрия, 17:00. Арбитр – Шандор А.А. (Львов)

Металлист 1925 – Ингулец, 19:30. Арбитр – Коваленко А.А. (Полтава)

23 октября

Верес – Мариуполь, 14:00. Арбитр – Абдула А.Б. (Харьков)

Ворскла – Шахтер, 17:00. Арбитр – Бойко С.М. (Киевская обл.), арбитр VAR – Балакин Н.А. (Киевская обл.)

Черноморец – Львов, 19.30. Арбитр – Соловьян А.Н. (Киев)

24 октября

Рух – Минай, 14:00. Арбитр – Серпутько Г.А. (Одесса)

Динамо – СК Днепр-1, 17:00. Арбитр – Кривушкин Д.В. (Харьков), арбитр VAR – Деревинский А.А. (Хмельницкий)

Заря – Колос, 19:30. Арбитр – Омельченко А.В. (Славянск)

Перед стартом 12-го тура Динамо возглавляет турнирную таблицу, на три пункта опережая Шахтер. На последней строчке расположился Мариуполь.

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