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Ворскла снова арендовала Кулача

17:56 39 Читати українською
Ворскла снова арендовала Кулача
Владислав Кулач / ФК Ворскла

Форвард Шахтера Владислав Кулач продолжит карьеру в Ворскле на правах аренды.

Владислав Кулач в следующем сезоне вновь будет защищать цвета Ворсклы. "Бело-зеленые" договорились с Шахтером об аренде футболиста сроком на один год, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

25-летний форвард уже присоединился к команде на тренировочном сборе в Словении.

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Напомним, что предыдущий сезон Кулач также провел в составе Ворсклы, с которой завоевал бронзовые медали УПЛ. В 22 матчах чемпионата Украины 2017/18 Владислав забил 6 голов.

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Шахтер Шахтер Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла
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