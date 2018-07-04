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Мысык и Габелок стали игроками Ворсклы

11:37 26 Читати українською
Мысык и Габелок стали игроками Ворсклы
Мысык и Габелок стали игроками Ворсклы

Полтавская Ворскла объявила о подписании контрактов с Артемом Габелоком и Марьяном Мысыком.

Артем Габелок и Марьян Мысык успешно прошли просмотр и подписали контракты с Ворсклой, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

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На три года рассчитано трудовое соглашение 21-летнего полузащитника Марьяна Мысыка, последним клубом которого была каменская Сталь. Кроме того, ранее уроженец Радехова выступал за ФК Львов и донецкий Металлург. Заигран также за сборные Украины U-18 и U-19.

Воспитанник донецкого Шахтера Артем Габелок подписал с Ворсклой двухлетний контракт. Артем играл за Шахтер-3, Шахтер U-19 и дубль "горняков". В последним клубом футболиста был Спартак из Юрмалы. Он также играл за сборные Украины от U-16 до U-20.

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