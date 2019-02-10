Ворскла разгромила Шахтер из Караганды

Полтавская Ворскла в спарринге уверенно одолела казахстанский Шахтер.

Товарищеский матч

Ворскла – Шахтер Караганда – 4:1

Голы: Карека (пен.), 15 Кобахидзе, 45+1, Шарпар, 71, Шехич, 74 – Наджарян, 82

Карпаты обыграли минское Динамо

Ворскла: Ткаченко, Чижов, Чеснаков, Пердута (Сапай, 77, Сак, 88), Кане, Шарпар, Скляр (Мысык, 76), Кобахидзе (Шехич, 46), Ребенок (Васин, 76), Габелок (Петрович, 46), Карека (Коломоец, 64).

Полтавская команда уверенно диктовала условия на протяжении всего матча. Сначала голом отметился Карека после передачи с фланга. Впоследствии Карека заработал пенальти, который уверенно реализовал Кобахидже.

После перерыва Шарпар блестящим ударом со штрафного и Шехич выстрелом в ближний угол с паса Коломойца довели счет до разгромного. В конце встречи казахи забили гол престижа.

Следующий спарринг подопечные Василия Сачко проведут 13 февраля. Соперником ворсклян будет белорусская Городея.