Ворскла розгромила Шахтар з Караганди

Полтавська Ворскла у спарингу впевнено здолала казахстанський Шахтар.

Товариський матч

Ворскла – Шахтар Караганда – 4:1

Голи: Карека (пен.), 15, Кобахідзе, 45+1, Шарпар,71, Шехіч,74 – Наджарян, 82

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Ворскла: Ткаченко, Чижов, Чеснаков, Пердута (Сапай, 77, Саків, 88), Кане, Шарпар, Скляр (Мисик, 76), Кобахідзе (Шехіч, 46), Ребенок (Васін, 76), Габелок (Петровіч, 46), Карека (Коломоєць, 64).

Полтавська команда впевнено диктувала умови протягом усього матчу. Спочатку голом відзначився Карека після передачі з флангу. Згодом Карека заробив пенальті, який впевнено реалізував Кобахідже.

По перерві Шарпар блискучим ударом зі штрафного та Шехіч пострілом в ближній кут з пасу Коломойця - довели рахунок до розгромного. Наприкінці зустрічі Шахтар забив гол престижу.

Наступний спаринг підопічні Василя Сачка проведуть 13 лютого. Суперником ворсклян буде білоруська Городея.