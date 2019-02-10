Карпати обіграли мінське Динамо

Англія — 20:02 2797
-
Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу, у якому феєрили Зінченко та Агуеро – як це було
-
Манчестер Сіті знищив Челсі та повернувся на 1-е місце АПЛ – Зінченко віддав 2 асисти, Агуеро оформив хет-трикАнглія — 19:51 2274
-
Зозуля допоміг Альбасете повернутись на 1-е місце в матчі з Мальоркою – найкраща атака та традиційні оплески українцюІспанія — 18:52 5198
-
Манчестер Сіті – Челсі: Агуеро забив неймовірний гол після асисту ЗінченкаАнглія — 18:24 7018
-
Зозуля в грі з Мальоркою намагається повернути Альбасете на перше місце – пряма відеотрансляція матчуІспанія — 16:51 2239
Всі новини