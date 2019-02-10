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Карпати обіграли мінське Динамо

20:20 326 Читать на русском
Карпати обіграли мінське Динамо
Карпати обіграли мінське Динамо

Львівські Карпати у контрольному матчі зуміли обіграти Динамо з Мінська.

Карпати – Динамо Мінськ – 2:1

Голи: Швед, 16 (пен.), Дебелко, 47 – Зубович, 90 (пен.)

Карпати близькі до підписання француза Йода, – журналіст

Карпати: Кучинський, Мегреміч, Гуйє, Сандохадзе, Слива, Хонгла, Кльоц, Мякушко, Ді Франко, Швед, Дебелко.

"Левам" вдалося активно розпочати матч та швидко вийти вперед. Мінські футболісти сфолили проти Шведа, який покарав суперника влучним ударом з пенальті.

На старті другого тайму Дебелко подвоїв перевагу львів'ян. Наприкінці зустрічі право на пенальті отримали вже динамівці – Зубович впевнено переграв голкіпера.

Теги
Карпати Карпати Динамо Мінськ Динамо Мінськ
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