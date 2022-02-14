"Я тоже немного волнуюсь за Кристофера Мартинса в Москве. Я слежу за ним с интересом. Братья Тилль сейчас чуть-чуть не в своей тарелке. Вопрос на самом деле в том, вернутся ли они в Украину и когда.

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Пока я все еще обсуждаю их подготовку больше, чем геополитику. И я был доволен, увидев, что Венсан в хорошей форме. Скрестим пальцы, чтобы так и продолжалось", – сказал Хольц в комментарии Le Quotidien.

Напомним, за полтавскую Ворсклу выступают двое из трех братьев Тилль – Венсан и Оливье. Команда Юрия Максимова сейчас находится на собрании в Турции.

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