Венсан Тилль выбрал новую команду за границей. Игрок сборной Люксембурга не захотел играть в составе полтавской Ворсклы.

Люксембургский легионер полтавской Ворсклы Венсан Тилль продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана – футболист подписал контракт с клубом Сабах, куда перешел на правах свободного агента.

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По информации пресс-службы, игрок поставил подпись под соглашением с клубом на два года – до лета 2025 года. Венсан будет выступать в Баку под 12 номером.

Напомним, Венсан перешел в Ворсклу летом 2021 года. В прошлом сезоне Тилль играл за швецкий АИК на правах аренды, в составе которого провел 12 матчей, где сумел отличиться одним ассистом.

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