Люксембурзький легіонер полтавської Ворскли Венсан Тілль продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану – футболіст підписав контракт з клубом Сабах, куди перейшов на правах вільного агента.

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За інформацією прес-служби, гравець поставив підпис під угодою з клубом на два роки – до літа 2025. Венсан буде виступати в Баку під 12 номером.

Нагадаємо, Венсан перейшов у Ворсклу влітку 2021 року. В минулому сезоні Тілль грав за шведський АІК на правах оренди, в складі якого провів 12 матчів, де зумів відзначитись одним асистом.

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