Албанец Таулант Сефери не исключает вариант возвращения в Украину. У форварда действующий контракт с Ворсклой.

– Где вы сыграете весеннюю часть сезона 2023/24 и есть ли возможность, что вы вернетесь в Украину – в Ворсклу или Днепр-1?

– У меня еще один год контракта с Ворсклой, так что посмотрим, что произойдет в будущем", - цитирует Сефери Sport-express.ua

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В настоящее время албанец выступает в аренде у ФК Бани Яс. Арендное соглашение рассчитано до конца июня следующего года.

Бани Яс располагается на седьмом месте среди 14 участников высшего дивизиона чемпионата ОАЭ по футболу. В ОАЭ 27-летний албанец успел сыграть в 11 поединках во всех турнирах, забить пять голов и отличиться одной результативной передачей.

Напомним, в свое время на футболиста серьезно претендовал СК Днепр-1. По информации некоторых СМИ, клуб Юрия Березы предлагал Ворскли один миллион евро за забивного форварда.

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