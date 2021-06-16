В среду, 16 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций 2021/22. Своего потенциального оппонента узнала и полтавская Ворскла, которая первой среди украинских клубов стартует в еврокубковом сезоне.

Жеребьевка второго раунда премьерного розыгрыша Лиги конференций стартовала в 14:30 по Киеву. Украину на этом этапе будет представлять Ворскла, которая заняла 5 место в УПЛ 2020/21 и оказалась среди сеяных команд.

Лига конференций: УЕФА показал, как будет выглядеть трофей революционного турнира

По итогам жеребьевки команда Юрия Максимова сыграет с победителем пары Ноа (Армения) – КуПС (Финляндия).

Заметим, на этой стадии турнира будет два пути – Путь чемпионов и Основной путь. Полтавчане будут играть в Основном пути. Поединки второго раунда Лиги конференций будут сыграны 22 и 29 июля. Победители противостояний выйдут в третий раунд квалификации, а команды, которые проиграют, завершат выступления в еврокубках.

Лига чемпионов 2021/22: результаты жеребьевки второго квалификационного раунда