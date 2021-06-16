В среду, 16 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2021/22. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Церемония началась в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В двух жеребьёвках приняли участие 26 команд. Двадцать будут пробиваться в следующую стадию Путем чемпионов, а еще шесть – Путем представителей лиг. Перед началом жеребьевки команды были поделены на сеяных/несеяных соответственно их местам в клубном рейтинге УЕФА.

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Поединки второго раунда квалификации будут сыграны 20/21 и 27/28 июля. Победители двухматчевых противостояний сыграют в третьем раунде квалификации ЛЧ, жеребьевка которого состоится 19 июля. Тогда же своего соперника узнает и донецкий Шахтер, который начнет еврокубковый сезон 2021/22 в начале августа.

Кроме того, победители второго квалификационного раунда точно будут играть в групповом турнире еврокубка – Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций.

Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда ЛЧ 2021/22

Путь чемпионов

Группа 1

Динамо Загреб (Хорватия)/Валюр (Исландия) – Омония (Кипр)

Слован Братислава (Словакия)/Шемрок Роверс (Ирландия) – Янг Бойз (Швейцария)

Буде-Глимт (Норвегия)/Легия Варшава (Польша) – Флора (Эстония)/Хибернианс (Мальта)

Группа 2

Коннас-Ки (Уэльс)/Алашкерт(Армения) – Теута (Албания)/Шериф (Молдова)

Олимпиакос (Греция) – Динамо Тбилиси (Грузия)/Нефтчи (Азербайджан)

Маккаби Хайфа (Израиль)/Кайрат (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербия)

Группа 3

Фола (Люксембург)/Линкольн (Гибралтар) – Клуж(Румыния)/Борац (Босния и Герцеговина)

Мальме (Швеция)/ Рига (Латвия) – ГИК (Финляндия)/Будучность (Черногория)

Ференцварош/победитель предварительного раунда – Жальгирис (Литва)/Линфилд (Северная Ирландия)

Шкендия (Македония)/Мура (Словения) – Лудогорец (Болгария)/Шахтер Солігорск (Беларусь)

Путь представителей лиг

Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия)

Селтик (Шотландия) – Митьюлланд (Дания)

ПСВ (Нидерланды) – Галатасарай (Турция).

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