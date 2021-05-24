Участники Лиги конференций узнали, за какой приз будут бороться в первом розыгрыше турнира.

УЕФА в своем официальном Twitter опубликовал презентацию Кубка революционного турнира.

Шахтер воспроизвел форму времен победы в Кубке УЕФА – комплект имеет удивительную историю

Высота трофея составляет 57,5 сантиметров, вес – 11 килограммов. Кубок разделен на 32 спиралей, которые символизируют участников группового этапа. Основа и верхняя часть изготовлены из матовой латуни с эффектом матовой гальванической стали, а спирали имеют глянцевую серебристую отделку.

Напомним, от Украины в квалификацию Лиги конференций пробились две команды – Ворскла и Колос.

УЕФА официально утвердил новый формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций