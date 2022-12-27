Ворскла активно работает над тем, чтобы отдать в аренду или продать Адеринсолу Эсеолу, которого главный тренер Юрий Максимов не видит в составе, утверждает Meta-ratings.

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В то же время полтавчане планируют попытаться вернуть Владислава Кулача. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром УПЛ и перешел в Динамо, но не стал важным исполнителем для Мирчи Луческу.

К слову, в текущей кампании Эсеола всего дважды появлялся на поле в рамках УПЛ, суммарно сыграв 23 минуты. В активе Кулача 5 матчей (73 минуты) и один забитый мяч.

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