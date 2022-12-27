Ворскла активно працює над тим, щоб віддати в оренду або продати Адерінсолу Есеолу, якого головний тренер Юрій Максимов не бачить у складі, стверджує Meta-ratings.

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Водночас полтавці планують спробувати повернути Владислава Кулача. У минулому сезоні форвард став найкращим бомбардиром УПЛ і перейшов у Динамо, але не став важливим виконавцем для Мірчі Луческу.

До слова, у поточній кампанії Есеола лише двічі з'являвся на полі в рамках УПЛ, сумарно зігравши 23 хвилини. В активі Кулача 5 матчів (73 хвилини) та один забитий м'яч.

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