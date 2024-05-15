"Судаков? Его нам не хватало сегодня. Он не мог играть. Мы не хотели рисковать им.

Шедевральный гол Ковталюка пяткой в финале Кубка Украины в видеообзоре матча Ворскла – Шахтер – 1:2

У него небольшая травма, это хорошая новость для сборной Украины. Он будет готов к Евро, потому что Судаков заслуживает там играть, он провел очень хороший сезон", – поделился Пушич в эфире канала ICTV.

В текущем сезоне Судаков провел 34 матча за Шахтер, в которых отметил 10 голами и 6 ассистами. Уже в июне сборная Украины начнет участие на Евро-2024, а Георгий является основным игроком "сине-желтых".

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