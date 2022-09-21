Полтавчане официально подтвердили подписание 28-летнего хавбека. Новичок получил контракт на 3 года и футболку с номером 80.

Дебютное очко Скрипника и нефарт Кравца в видеообзоре матча Ворскла – Александрия

Предыдущим клубом Юрченко была Рига. Украинец отыграл в Латвии 8 месяцев, однако не сумел стать лидером – всего 16 матчей и один гол. У полузащитника было несколько вариантов возвращения в Украину, в частности, речь шла еще о Черноморце. Впрочем, Юрченко выбрал Ворсклу, возглавляемую хорошо знакомым Виктором Скрипником (вместе работали в Заре).

Добавим, что полтавчане набрали скромное очко в стартовых 4 турах УПЛ и идут на последней строчке таблицы.

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