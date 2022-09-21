Полтавці офіційно підтвердили підписання 28-річного хавбека. Новачок отримав контракт на 3 роки і футболку з номером 80.

Дебютне очко Скрипника і нефарт Кравця у відеоогляді матчу Ворскла – Олександрія

Попереднім клубом Юрченка була Рига. Українець відіграв у Латвії 8 місяців, однак не зумів стати лідером – всього 16 матчів і один гол. Півзахисник мав кілька варіантів повернення в Україну, зокрема, йшлося ще про Чорноморець. Втім, Юрченко обрав Ворсклу, яку очолює добре знайомий Віктор Скрипник (разом працювали у Зорі).

Додамо, що полтавці набрали скромне очко у стартових 4 турах УПЛ і йдуть на останній сходинці таблиці.

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