Василий Кравец уже на 4-й минуте мог забить свой дебютный гол за Ворсклу, однако помешала штанга. Александрия ответила своим супермоментом. Бондаренко удачно замкнул подачу с углового, но рядом Бабогло блокировал соперника.

Ворскла расписала ничью с Александрией – полтавчане набрали первое очко, но остались на дне таблицы УПЛ

Никому не удалось забить и после перерыва. Кравец курьезным навесом еще раз встряхнул каркас, а удары Дришлюка и Калитвинцева проблемой для Ризныка не стали. 0:0 – Виктор Скрипник завоевал первое очко во главе Ворсклы, хотя команда и остается на дне таблицы.