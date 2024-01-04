Пресс-служба Ворсклы объявила о назначении Сергея Долганского исполняющим обязанности главного тренера команды (предыдущим наставником был Виктор Скрипник, который работал с "зелено-белыми" с июля 2022-го по декабрь 2023 года).

Болельщики определили лучшего игрока Ворсклы в 2023 – украинский форвард обошел звездного легионера

Информация о том, кто войдет в штаб 49-летнего специалиста, будет объявлена в ближайшее время.

К слову, ранее СМИ также сватали в полтавский клуб Александра Хацкевича, Юрия Вирта, албанца Арменда Даллку и серба Йована Маркоски.

Напомним, Долганский – настоящая легенда клуба. Он трижды выступал в составе Ворсклы (2001-2002, 2003-2004 и 2005-2013) и провел за "зелено-белых" более 200 матчей. С 2019 года тренер отвечал в полтавской команде за подготовку вратарей.

На зимнюю паузу Ворскла ушла на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 23 очка.

"Ми, одесити, у морі не купаємося": ветеран у 25, плакав після гола Динамо, займається трейдингом – сенсація сезону УПЛ