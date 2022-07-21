"Впечатления от короткого периода работы с Ворсклой? Да что сказать, меньше месяца мы вместе с ребятами. Я доволен тем, что у них пылают глаза во время работы. Если бы этого не было, любой тренер в мире здесь не помог бы. Я чувствую ребят, и они охотно воспринимают то, что мы с ассистентами пытаемся донести им. Кстати, это будет наша первая за семь месяцев официальная игра. Сами понимаете – событие сверхважное и ответственное.

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Мы в первый день июля уехали в Польшу. Три недели мы знакомились в совместной работе с командой. Провели три товарищеских встречи, особо не выбирая соперников. Тренер не может полностью быть доволен своими подопечными. Я знаю, что эти два матча с АИК сделают нас сильнее.

Что могу сказать об АИК? Тактика 4-4-2 и 4-3-3 – это то, что было в последних нескольких играх. Есть скорые фланговые исполнители, мощные нападающие. АИК умело использует стандарты. Например, тот же аут забрасывают прямо в штрафную. Мы обращаем внимание на многие нюансы. Будет интересно проявить себя на фоне такого организованного коллектива", – цитирует Скрипника официальный сайт Ворсклы.

Добавим, что полтавчане уже сегодня встретятся с АИКом в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, начало в 20:00. Ответный матч состоится 27 июля, начало в 20:00.

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