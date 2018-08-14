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Зинченко, каким его еще не видели: реалистичные лица Роналду и Ко в FIFA19 впечатляют, но с украинцем полный провал

13 августа 22:49 264 Читати українською
Зинченко, каким его еще не видели: реалистичные лица Роналду и Ко в FIFA19 впечатляют, но с украинцем полный провал
Александр Зинченко

Футбольный симулятор FIFA приближается к реальности с каждым новым сезоном выпуска, но не всегда все получается. Александр Зинченко изменился до неузнаваемости.

Зинченко не играет за Манчестер Сити и даже в заявку не попадает, но и в аренду не хочет идти. Ситуация очень странная, но сейчас не о ней. В сеть попали новые еще более реалистичные изображения лиц звезд футбола из компьютерной игры FIFA19. Просочилось и фото украинца, которое не очень напоминает того бескомпромиссного молодого парня, который выиграл чемпионат Англии в 2018 году. Можно было бы сказать, что сканеры лиц от разработчиков поломались на "горожанах", но другие игроки Манчестер Сити вышли значительно лучше. В конце концов, Александр - не один, кто сильно отличается от себя реального. Сами программисты признают, что сделали шаг вперед в этом плане, но с некоторыми моментами и футболистами им еще нужно работать и работать.

Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась

Вы только посмотрите на то, как выглядят игроки Реала или Барселоны. Серхио Рамосу вот даже тату перенесли из реальности в виртуальность.

Лука Модрич, Марсело и Рафаэль Варан тоже выглядят очень правдоподобно.

Гарет Бэйл и Карим Бензема вышли немного хуже - хотя у валлийца, например, лучший вид волос, чем в жизни.

Тони Кроос вообще не очень получился. Что это за строгий дядя такой? Хорошо, по прическе можно узнать.

Новички Ливерпуля Алиссон и Набиль Кейта очень похожи сами на себя. Их партнер Мохамед Салах не отстает. Как и игроки Баварии и Челси - Левандовски, Рибери, Хамес, Азар, Жиру и компания вышли на уровне.

Лионель Месси выглядит ну точно не хуже, чем в реальности. Среди его партнеров по Барселоне легко узнаются Пике, Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, тер Штеген и Луис Суарес.

Ювентус - вообще красавцы. Хедира, Кьеллини, Дибала, Коста и, конечно же, Роналду - как живые. Ну, ок, Паулу немного отличается, но тату в виде двух полосок ему оставили.

У Криштиану даже вена на шее выглядит максимально приближенно к правде. Здесь ребята постарались.

Звездная атака ПСЖ выглядит очень и очень. У Неймара даже прическа похожа на одну из последних версий. С этим, правда, проблематично угадать: бразилец так часто меняет имидж... Кавани и Мбаппе стали еще более реалистичными, чем в FIFA18.

Гризманн любит экспериментировать с волосами, но в этой версии он актуализирован до периода ЧМ-2018. Близко, очень близко.

В АПЛ выделяется Поль Погба. Антураж его экстравагантной звездности передано максимально точно.

Обамеянг также очень верен себе.

Экс-хавбек Шахтера Генрих Мхитарян также прекрасно передан.

Сергей Милинкович-Савич выглядит несколько не похожим на себя, зато еще круче, чем на самом деле.

В отличие от Зинченко. Как его вообще узнать? Больше похож на ребенка, чем себя. В жизни значительно лучше.

А вот его партнер по Манчестер Сити Фил Фоден воспроизведен значительно естественнее.

Ярмоленко и Марлос стали в ряд с Неймаром, Роналду и Дембеле в FIFA18, Месси ниже

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