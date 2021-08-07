Чемпионат Украины U-19 2021/22, 3-й тур

Заря – Динамо – 2:4

Голы: Вирич, 19, Алефиренко, 58 – К. Попов, 9, Н. Волошин, 34, Царенко, 50, 78

Первый тайм завершился победой Динамо – Кирилл Попов головой замкнул подачу Назария Волошина со штрафного. Вирич выровнял положение, переправив мяч в ворота после удара Тузенка в стойку, но Волошин до конца первой половины вновь вывел киевлян вперед.

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В перерыве Самба Диалло заменил Попова и сразу принес результат. Сенегалец пасом с левого фланга нашел Царенко в центре, которому никто не помешал расстрелять ворота соперника. Алефиренко и Волошин обменялись попаданиями в каркас ударами со штрафных. Первый сумел сократить отставание на 58 минуте, выиграв верховую борьбу в штрафной динамовцев.

Точку во встрече поставил тот же Царенко, который реализовал выход один на один с вратарем после второго ассист Диалло. Самба мог отдать еще две результативные передачи, однако Филатов и Уваров не смогли забить после его пасов.

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