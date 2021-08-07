Ворскла може відпустити свого форварда в Другу лігу
16:26 - Читать на русском
Нападник Ворскли Леон Гладковський продовжить сезон 2021/22 у Другій лізі.
Гладковський вирушить в оренду до Вовчанська з Другої ліги на сезон 2021/22, стверджує Footboom.
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Угода розрахована на 1 рік. Відзначимо, 19-річний нападник став одним з найкращих бомбардирів першості U-19, забивши 12 голів у 24 матчах, а за його плечима досвід виступів у академіях Барселони, Шахтаря та Динамо.
До слова, Вовчанськ посідає 11 місце у групі Б Другої ліги після 2 турів, маючи в активі 1 пункт.
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