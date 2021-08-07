Гладковський вирушить в оренду до Вовчанська з Другої ліги на сезон 2021/22, стверджує Footboom.

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Угода розрахована на 1 рік. Відзначимо, 19-річний нападник став одним з найкращих бомбардирів першості U-19, забивши 12 голів у 24 матчах, а за його плечима досвід виступів у академіях Барселони, Шахтаря та Динамо.

До слова, Вовчанськ посідає 11 місце у групі Б Другої ліги після 2 турів, маючи в активі 1 пункт.

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