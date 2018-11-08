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Ворскла – Карабах: где смотреть матч Лиги Европы

13:10 72 Читати українською
Ворскла – Карабах: где смотреть матч Лиги Европы
Ворскла – Карабах: где смотреть матч Лиги Европы / ФК Ворскла

Полтавская Ворскла сыграет против азербайджанского Карабаха дома в поединке группового этапа Лиги Европы 2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок 4-го тура в группе E Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится 8 ноября на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 22:00.

Ворскла – Карабах: анонс матча Лиги Европы

Матч Карабах – Ворскла смотреть онлайн в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:55. "Футбол 24" также проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что после трех сыгранных туров Ворскла идет в группе на третьем месте, имея в активе 3 очка. Карабах замыкает квартет – агдамцы еще не набирали зачетных баллов.

Ворскла – Карабах: прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы4 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
до матча
7
час
:
18
мин
Карабах
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Лига Европы Ворскла Ворскла Карабах Карабах Ворскла - Карабах
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