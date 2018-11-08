Ворскла – Карабах: анонс матча Лиги Европы

Ворскла в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы принимает Карабах. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Ворскла – Карабах

8 ноября, 22:00, Полтава, стадион им. А. Бутовского

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Ворскла в текущем сезоне Лиги Европы пока выступает именно так, как от неё хотели все болельщики. Полтавчане провели два очень достойных поединка с голами Арсеналу и Спортингу, а с Карабахом уже набрали три очка из запланированных фанатами шести. Конечно, это особо не повлияет на турнирные расклады: "зелёно-белые" на 90% проиграли группу ещё на стадии жеребьёвки, но очки в рейтинг УЕФА нам также нужны – да и сделать рекламу в Европе нашим футболистам никогда не помешает. Ответственность за результат команду Василия Сачко не держит, а вот желание устроить праздник в Полтаве должно присутствовать на максимуме. Словом, нас ожидает очень весёлый матч.

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Ворскла за две прошедших недели особо не изменилась. Это всё такая же высокоорганизованная команда, которая в первую очередь старается не пропустить, а в атаке действует от сильных сторон своих лидеров – в первую очередь, Владислава Кулача и Павла Ребенка. Именно их удары и передачи принесли успех в последних двух поединках чемпионата, которые получились очень непростыми – особенно Олимпиком в Полтаве, где традиционно не обошлось без автогола соперника и красивого гола хозяев. Ничего нового: Ворскла позволяет играть против себя, но равные матчи имеет свойство превращать в свои победы. Именно так произошло в Азербайджане и именно так нужно сыграть сегодня.

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У Карабаха текущий сезон проходит тяжело

Карабаху есть что доказывать и соперникам, и собственным болельщикам. Агдамцы проваливают внутренний сезон: в чемпионате, несмотря на финансовое и кадровое преимущество над конкурентами, команда уже отстала от Нефтчи на пять очков, проиграв ему очную встречу. Ничья с аутсайдером первенства – Кешлой – также не добавляет народной любви, но настоящая катастрофа азербайджанцев разгорелась в Лиге Европы: Карабах уступил во всех трёх поединках, не забив ни одного гола. Особенно досадным было поражение от Ворсклы, которая сделала один удар в створ, поставила автобус и победила. В Украине, конечно же, начали заявлять о том, что "три очка не пахнут", но нужно говорить честно – в Баку подопечные Василия Сачко банально отскочили. С другой стороны, качество моментов Карабаха не создавало "вау-эффект", поэтому определённая логика в его неудачах есть – и это хорошо для нас.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Ворскла и Карабах проводят только второй очный поединок в истории. Первый состоялся две недели назад в Баку.

2. Для Ворсклы матч против Карабаха – единственный в истории противостояния с азербайджанскими коллективами, а вот у их соперника очень неприятный опыт с Днепром. В сезоне 2014/2015 днепряне проиграли Карабаху в родных стенах (0:1), но победили на выезде (1:2). В последнем же туре Днепр переиграл Сент-Этьенн, а Карабах уступил Интеру из-за отменённого чистого гола, в результате чего из группы вышли именно украинцы.

3. Украинские и азербайджанские клубы пересекались между собой пять раз. Кроме предыдущего поединка с Ворсклой, Карабах провёл дуэль с Днепром, а Шамкир дважды проиграл Кривбассу в квалифай-раунде КУЕФА 1999/2000 (0:3 дома и 2:0 на выезде). Таким образом, общий счёт противостояния – 8:2 в пользу Украины.

4. По данным портала Transfermarkt, Ворскла и Карабах имеют примерно равные по своей общей стоимости составы: футболисты агдамского клуба стоят €12,35 млн, а полтавского – €11,9 млн.

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Кадровая ситуация

Ворскла подходит к матчу с огромным списком травмированных. Из-за повреждений различной тяжести не смогут принять участие в игре защитники Артур и Денис Васин, а также хавбеки Дмитрий Кравченко, Александр Кобахидзе и Гегам Кадимян. В принципе, данная ситуация не столь критична, ведь подобная картина с кадрами в Полтаве наблюдается уже несколько недель. Хорошо, что хотя бы Юрий Коломоец восстановился и даже забивает голы, а дисквалифицированных в "зелёно-белых" нет.

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Защитник Карабаха Анси Аголли не сыграет против Ворсклы

Карабах подходит к матчу практически в оптимальном составе. Единственным футболистом азербайджанцев, который не сможет выйти на поле, является албанский защитник Анси Аголли. Кроме того, до сих пор не восстановился испанский атакующий хавбек Дани Кинтана. Дисциплинарных санкций никто из команды Гурбана Гурбанова не получил, поэтому можно констатировать – у соперника кадровых проблем перед игрой против Ворсклы, по сути, нет.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Карабах

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Сапай – Шарпар, Чеснаков – Сергийчук, Кулач, Ребенок – Коломоец

Карабах: Вагнер – Медведев, Жезничак, Садыхов, Хусейнов – Гараев, Мичел – Мадатов, Озобич, Зубир – Эмегара

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Вряд ли матч в Полтаве будет сильно отличаться от того, что мы увидели в Азербайджане. Ворскла примерно так и играет – натужно, закрыто, на фарте и характере и безо всяких излишеств. Этот стиль можно не любить, но именно благодаря ему "зелёно-белые" выступают в Лиге Европы и побеждают опытных евробойцов на их же полях. Конечно, перед собственными болельщиками хочется показать что-то эффектное, но у полтавчан и кадровые потери большие, и тренер далеко не романтик. Василий Сачко не имеет особого повода к каким-то изменениям и сыграет так, как и раньше – и правильно сделает.

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Ворскла должна играть против Карабаха на победу

Карабах тоже не отступит от своего стиля. Это ярко-атакующая команда с большим опытом выступлений в еврокубках и интересным кадровым подбором, против которой трудно любому клубу. В Азербайджане подопечные Гурбана Гурбанова продемонстрировали достаточно высокий уровень футбола и проиграли случайно, однако качество моментов и их реализация перманентно хромали. В этом году Карабах не столь грозный, как раньше, поэтому против него нужно играть исключительно на победу – и родные трибуны Ворсклы должны в этом помочь.

Михаил Юхименко, Футбол 24