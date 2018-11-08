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Ворскла – Карабах: де дивитись матч Ліги Європи

13:10 80 Читать на русском
Ворскла – Карабах: де дивитись матч Ліги Європи
Ворскла – Карабах: де дивитись матч Ліги Європи / ФК Ворскла

Полтавська Ворскла зіграє проти азербайджанського Карабаха вдома в поєдинку групового етапу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок 4-го туру в групі E Ліги Європи Ворскла – Карабах відбудеться 8 листопада на стадіоні імені Бутовського в Полтаві. Початок зустрічі – о 22:00.

Ворскла – Карабах: анонс матчу Ліги Європи

Матч Карабах – Ворскла дивитись онлайн у прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:55. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку групового етапу Ліги Європи.

Відзначимо, що після трьох зіграних турів Ворскла іде в групі на третьому місці, маючи в активі 3 очки. Карабах замикає квартет – агдамці ще не набирали залікових пунктів.

Ворскла – Карабах: прогноз на матч Ліги Європи

Ліга Європи4 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четвер 08 листопада 2018

Ворскла
до матчу
8
год
:
31
хв
Карабах
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Теги
Ліга Європи Ворскла Ворскла Карабах Карабах Ворскла - Карабах
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