Ворскла – Карабах: де дивитись матч Ліги Європи

Полтавська Ворскла зіграє проти азербайджанського Карабаха вдома в поєдинку групового етапу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок 4-го туру в групі E Ліги Європи Ворскла – Карабах відбудеться 8 листопада на стадіоні імені Бутовського в Полтаві. Початок зустрічі – о 22:00.

Ворскла – Карабах: анонс матчу Ліги Європи

Матч Карабах – Ворскла дивитись онлайн у прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:55. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку групового етапу Ліги Європи.

Відзначимо, що після трьох зіграних турів Ворскла іде в групі на третьому місці, маючи в активі 3 очки. Карабах замикає квартет – агдамці ще не набирали залікових пунктів.

Ворскла – Карабах: прогноз на матч Ліги Європи