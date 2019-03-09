Мариуполь и Черноморец победителя не выявили

Первый матч 21-го тура УПЛ между Мариуполем и Черноморцем завершился без голов.

Матч оказался очень тяжёлым для просмотра, ведь команды действовали на низких скоростях и практически без остроты. Активнее начал Черноморец, который на 14-й минуте даже претендовал на пенальти: Худжамов в прыжке выбил острый прострел Танчика в штрафную, а Чорний на дальней штанге подхватил мяч и прострелил прямо в руку Полегенько – к счастью для Мариуполя, Юрий Можаровский либо проспал этот эпизод, либо не расценил его как гандбол. Хозяева на 26-й ответили дальним ударом Зубкова, который парировал Литовченко и который стал последним острым моментом в первом тайме.

После перерыва команды продолжили играть в типичном для УПЛ темпе, но инициативу захватил Мариуполь. Уже на 50-й минуте азовцы забили после выстрела Зубкова, который Литовченко парировал перед собой, позволив Федорчуку добить – впрочем, арбитр не засчитал взятие ворот из-за офсайда. Черноморец пытался выровнять матч, но на 69-й снова был близок к провалу – это Борячук пробил из пределов штрафной в дальний угол, но Литоченко в очередной раз спас "моряков". На 82-й же Мариуполь потерял лучший шанс выиграть встречу после штрафного в исполнении Игнатенко – мяч пролетел рядом со штангой! В конце концов, одесситы смогли справиться с давлением соперника, удержав сухую ничью.

Таким образом, Мариуполь набрал 29 очков и остался на пятой позиции. Черноморец с 16 пунктами оторвался от последней ступени на 5 зачетных баллов.