"Можно быть довольным только победой. А так довольно равная игра. Шансы были и у нас, и у соперника. Возможно, не хватило агрессии в штрафной площадке. Было очень много фланговых передач, особенно от Картушова. Но завершение атак... Возможно, не хватило чуйки, мастерства.

Десна – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Традиционно были проблемы и в обороне. В прошлом сезоне были, наверное, более классные исполнители на этих позициях. Пока мы не смогли их заменить.

Почему в прошлом сезоне футболисты были заряжены, а сейчас некоторые даже не идут в борьбу? Какие-то проблемы у кого-то есть, у других – нет. Договорились думать только о футболе", – сказал Рябоконь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, после 12-ти туров Десна в турнирной таблице УПЛ идет восьмой, имея в своем активе 18 очков.

Десна расписала результативную ничью с Александрией – северяне не выиграли в пятом матче подряд