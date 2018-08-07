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Ворскла готовится к матчу с Шахтером без 6 игроков

20:37 73 Читати українською
Ворскла готовится к матчу с Шахтером без 6 игроков
ФК Ворскла / Соцсети

6 игроков полтавской Ворсклы не смогут сыграть против Шахтера в следующем туре УПЛ.

В сегодняшней тренировке не принимал участия Денис Васин, которому недавно сделали операцию на колене. Другой нападающий, Михаил Сергийчук, занимается по индивидуальной программе. Также отсутствуют на тренировке Владимир Одарюк и Александр Чижов. У первого – травма голеностопа, у второго – повреждения бедра.

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Не помощник Ворсклы в матче против Шахтера и Юрий Коломоец, который будет отбывать дисквалификацию. Также не сыграет Владислав Кулач, который арендован именно у Шахтера и не может принимать участие в матче против донецкой команды, сообщает официальный сайт Ворсклы.

Матч Шахтер – Ворскла состоится 11 августа.

Украина4 тур

Шахтер - Ворскла: Суббота 11 августа 2018

Шахтер
до матча
3
дн
:
21
час
:
38
мин
Ворскла
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