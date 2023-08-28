Женская команда Ворсклы в борьбе за выход в 1/4 финала Кубка Украины встречалась с киевским Атексом. Уже до перерыва стало понятно, кто выйдет победителем из этого противостояния – на отдых гости ушли побеждая со счетом 17:0.

"Если бы сказали перед игрой, что Ворскла выиграет 2:1, я сразу бы подписался": Скрипник – о победе над Черноморцем

Во второй половине встречи подопечные Натальи Зинченко решили прекратить издевательство над соперником и забили лишь 13 голов, выиграв в итоге со счетом 30:0. Жеребьевка следующего этапа состоится позже.

Напомним, Ворскла – действующий обладатель женского Кубка Украины. Последний розыгрыш турнира проходил еще в сезоне 2021/22 – тогда в декабре 2022 года полтавчанки в финале одолели Колос со счетом 2:0.

Ворскла обыграла Черноморец на контратаках, забив два гола-близнеца