Жіноча команда Ворскли у боротьбі за вихід в 1/4 фіналу Кубка України зустрічалась з київским Атексом. Вже до перерви стало зрозуміло, хто вийде переможцем з цього протистояння – на відпочинок гості пішли перемагаючи з рахунком 17:0.

"Якщо б сказали перед грою, що Ворскла виграє 2:1, я одразу б підписався": Скрипник – про перемогу над Чорноморцем

У другій половині зустрічі підопічні Наталії Зінченко вирішили припинити знущання над суперником і забили лише 13 голів, вигравши у підсумку з рахунком 30:0. Жеребкування наступного етапу відбудеться згодом.

Нагадаємо, Ворскла – чинний володар жіночого Кубка України. Останній розіграш турніру відбувався ще в сезоні 2021/22 – тоді у грудні 2022 року полтавчанки у фіналі здолали Колос з рахунком 2:0.

Ворскла переграла Чорноморець на контратаках, забивши два голи-близнюки