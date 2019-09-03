Ворскла дозаявила двух легионеров на сезон УПЛ

Полтавская Ворскла внесла Йохана Мкомолу и Пап-Альюне Ндиайе в заявку команды на сезон УПЛ 2019/20.

Йохан Мкомола и Пап-Альюне Ндиайе попали в заявку Ворсклы на сезон 2019/20, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Отмечается, что оба игрока выступают в полузащите, а заявленные в списке Б. Йохан Мкомола – уроженец Танзании, а Пап-Альюне Ндиайе – француз. Добавляется, что Мкомола выступать под 46-ым номером, тогда как Ндиайе получил 92-ой номер.

Также известно, что Ндиайе числился в таких клубах как Валансьен и Бари, но не сыграл ни одного матча за них и провел 2 матча за Лорку из третьего испанского дивизиона.

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