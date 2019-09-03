Ворскла дозаявила двох легіонерів на сезон УПЛ

Полтавська Ворскла внесла Йохана Мкомолу та Пап-Альюна Ндіайе у заявку команди на сезон УПЛ 2019/20.

Йохан Мкомола та Пап-Альюн Ндіайе потрапили до заявки Ворскли на сезон 2019/20, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Зазначається, що обидва гравці виступають у півзахисті, а заявлені у списку Б. Йохан Мкомола – уродженець Танзанії, а Пап-Альюн Ндіайе – француз. Додається, що Мкомола виступатиме під 46-им номером, тоді як Ндіайе отримав 92-ий номер.

Також відомо, що Ндіайе значився у таких клубах як Валансьєн та Барі, але не зіграв жодного матчу за них і провів 2 матчі за Лорку з третього іспанського дивізіону.

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